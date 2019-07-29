Андрей Малахов расследовал загадочное исчезновение многодетной матери из Пензенской области – Татьяны Антоновой. В студии программы Прямой эфир женщина впервые за 13 лет увидела родных.

Андрей Малахов расследовал загадочное исчезновениемногодетной матери из Пензенской области – Татьяны Антоновой. В студиипрограммы "Прямой эфир" женщина впервые за 13 лет увидела родных.Жительница Красноярска – Марина Терещенко – заметила уторгового центра бродяжку. Неравнодушная обывательница решила помочь бездомной,которая представилась Татьяной Антоновой, найти родных. Терещенко обратилась вредакцию программы "Прямой эфир" за помощью.Выяснилось, что Антонову – мать троих детей – Ивана, Елены иОльги – уже 13 лет ищут родственники. По словам ее тети –Ольги Тетенькиной, дажекогда семье рассказали о смерти Татьяны в автокатастрофе, они не переставали надеятьсяна лучшее.Тетенькина и Антонова встретились в студии "Прямого эфира". Женщиныдолго рыдали в объятиях друг друга прежде чем смогли говорить. Эксперты долго выясняли у Татьяны – как она оказалась так далеко от дома, и почему всеэти годы не пыталась найти близких.По словам Антоновой, много лет назад в Москве она попала вДТП. Из-за полученных травм впала в кому, ничего не помнила нескольколет.После, когда воспоминания все же вернулись, ей было стыдно истрашно появляться у родственников. Все эти годы Антонова спала на холодномполу полуразрушенного дома и просила милостыню у прохожих. "Я поставила на себекрест", – сказала Татьяна ведущему шоу Андрею Малахову.Сентиментальный рассказ Татьяны не вызвал сочувствия у присутствующих в студии зрителей и экспертов. В сторону женщины посыпались различные обвинения, в частности в алкоголизме. Не выдержав давления Антонова впала в истерику – начала истошно вопить. Андрей Малахов как мог заступался за бродяжку, пока ту успокаивали родственники.Добавим, что корреспондентам программы удалось расспросить бывших знакомых Татьяны Антоновой. Те отзываются о героине сегодняшнего выпуска крайненегативно. По словам ее соседки – Александры Шалдиной, Антонова была непутевая инехозяйственная.Как-то Антонова бросила детей на мужа и ушла в неизвестном направлении.После этого ее супруг, взяв младшую дочь Ольгу, которая приходилась ему родной,тоже уехал. Тогда старшего мальчика – Ванечку – отдали на усыновление, а среднюю девочку– Лену – взяла под опеку бабушка со стороны отца.Шалдина добавила, что в тот раз Таня появилась в деревне толькочерез восемь месяцев, у нее была большая рана на голове. Антонова какое-товремя пыталась найти супруга и детей, а после вновь пропала, на этот раз на 13лет.Редакторам ток-шоу " удалось отыскать одну изтрех детей женщины. Средняя дочь Татьяны – Елена, впервые за все эти годы обнялародительницу. Девушка отметила, что не держит на мать зла и за все прощает.