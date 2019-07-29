Андрей Малахов расследовал загадочное исчезновение
многодетной матери из Пензенской области – Татьяны Антоновой. В студии
программы Прямой эфир женщина впервые за 13 лет увидела родных.
Андрей Малахов расследовал загадочное исчезновение
многодетной матери из Пензенской области – Татьяны Антоновой. В студии
программы "Прямой эфир" женщина впервые за 13 лет увидела родных.
Жительница Красноярска – Марина Терещенко – заметила у
торгового центра бродяжку. Неравнодушная обывательница решила помочь бездомной,
которая представилась Татьяной Антоновой, найти родных. Терещенко обратилась в
редакцию программы "Прямой эфир" за помощью.
Выяснилось, что Антонову – мать троих детей – Ивана, Елены и
Ольги – уже 13 лет ищут родственники. По словам ее тети –
Ольги Тетенькиной, даже
когда семье рассказали о смерти Татьяны в автокатастрофе, они не переставали надеяться
на лучшее.
Тетенькина и Антонова встретились в студии "Прямого эфира". Женщины
долго рыдали в объятиях друг друга прежде чем смогли говорить. Эксперты долго выясняли у Татьяны – как она оказалась так далеко от дома, и почему все
эти годы не пыталась найти близких.
По словам Антоновой, много лет назад в Москве она попала в
ДТП. Из-за полученных травм впала в кому, ничего не помнила несколько
лет.
После, когда воспоминания все же вернулись, ей было стыдно и
страшно появляться у родственников. Все эти годы Антонова спала на холодном
полу полуразрушенного дома и просила милостыню у прохожих. "Я поставила на себе
крест", – сказала Татьяна ведущему шоу Андрею Малахову.
Сентиментальный рассказ Татьяны не вызвал сочувствия у присутствующих в студии зрителей и экспертов. В сторону женщины посыпались различные обвинения, в частности в алкоголизме. Не выдержав давления Антонова впала в истерику – начала истошно вопить. Андрей Малахов как мог заступался за бродяжку, пока ту успокаивали родственники.
Добавим, что корреспондентам программы удалось расспросить бывших знакомых Татьяны Антоновой. Те отзываются о героине сегодняшнего выпуска крайне
негативно. По словам ее соседки – Александры Шалдиной, Антонова была непутевая и
нехозяйственная.
Как-то Антонова бросила детей на мужа и ушла в неизвестном направлении.
После этого ее супруг, взяв младшую дочь Ольгу, которая приходилась ему родной,
тоже уехал. Тогда старшего мальчика – Ванечку – отдали на усыновление, а среднюю девочку
– Лену – взяла под опеку бабушка со стороны отца.
Шалдина добавила, что в тот раз Таня появилась в деревне только
через восемь месяцев, у нее была большая рана на голове. Антонова какое-то
время пыталась найти супруга и детей, а после вновь пропала, на этот раз на 13
лет.
Редакторам ток-шоу " удалось отыскать одну из
трех детей женщины. Средняя дочь Татьяны – Елена, впервые за все эти годы обняла
родительницу. Девушка отметила, что не держит на мать зла и за все прощает.