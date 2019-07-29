Жители села Угловое, пострадавшие от паводка в Амурской области и отказавшиеся от эвакуации, пережидают большую воду на сопке. Они попросили в качестве передачи сладости и сигареты. Губернатор Амурской области Василий Орлов отреагировал на эту просьбу, призывая не допускать перегибов и обеспечивать людей, в первую очередь, самым необходимым.

Жители села Угловое, пострадавшие от паводка в Амурской области и отказавшиеся от эвакуации, пережидают большую воду на сопке. Они попросили в качестве передачи сладости и сигареты. Губернатор Амурской области Василий Орлов отреагировал на эту просьбу, призывая "не допускать перегибов" и обеспечивать людей, в первую очередь, самым необходимым."Сигареты? Это кому там? Ну, что так на сопке не сидеть, когда тебе все подвозят?", — заявил Орлов. Губернатор иронично добавил: "Еще алкоголь бы подвозили, разжег костер и отдыхай".Василий Орлов обратился к присутствующим на заседании комиссии по ЧС: "Товарищи, давайте мы таких перегибов тоже допускать не будем". Губернатор отметил, что это не от жадности, а просто для того, "чтобы не расслаблялись", поскольку в следующий раз, если "не дай бог" область утонет, на сопке "полсела сидеть будет ждать, когда им сигареты подвезут".По словам Орлова, людям необходимо предоставить "необходимый минимум продуктов, воду", а также обеспечивать безопасность. "На этом все, никаких излишеств, пусть сидят и бросают курить", — резюмировал губернатор, сообщает РИА Новости.В понедельник, 29 июля, на заседании министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский рассказал, что в Амурской области остаются подтопленными 14 населенных пунктов, 584 жилых дома, а также 820 приусадебных участков. 1298 человек эвакуированы, из них более 800 находятся у родственников, а остальные в пунктах временного размещения.