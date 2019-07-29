Молодой человек хотел покататься по району со своим другом

Молодой человек хотел покататься по району со своим другомВ середине июля этого года в полицию в Юрьев-Польском районе обратилась 38-летняя жительница Коврова, у которой угнали автомобиль «Пежо».Правоохранителям, прибывшим на место происшествия, женщина пояснила, что на время, пока она гостит у родственников, припарковала машину во дворе дома. Спустя время автомобиля там не оказалось.Через несколько часов сотрудники ГИБДД на одной из проселочных дорог обратили внимание на 2-х молодых людей, пытавшихся вытолкать из кювета машину, схожую по приметам с пропавшей.Выяснилось, что один из молодых людей - 20-летний брат потерпевшей. Употребив алкоголь, юноша украл ключи у сестры, планируя без её ведома покататься по району со своим другом. Однако на проселочной дороге автомобиль увяз в грязи.В отношении молодого человека возбуждено уголовное за неправомерное завладение автомобилем, сообщает пресс-служба регионального УМВД.