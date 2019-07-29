Регионы с самой сложной обстановкой с точки зрения лесных пожаров получат дополнительное финансирование на ликвидацию возгораний. Об этом сообщает ГТРК Чита. В общей сложности Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам выделили на решение проблемы более полумиллирда рублей.

Регионы с самой сложной обстановкой с точки зрения лесных пожаров получат дополнительное финансирование на ликвидацию возгораний. Об этом сообщает ГТРК "Чита". В общей сложности Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам выделили на решение проблемы более полумиллирда рублей."Субъекты СФО дополнительно получат более 222 миллионов рублей. В список вошли Иркутская область, Красноярский край и Республика Тыва. Регионам ДФО дополнительно веделено более 334 миллионов рулей. Среди них — Якутия, Бурятия, Хабаровский край, Камчатский край, Амурская область и Забайкалье. Средства будут использоваться для авиамониторинга обстановки и ликвидации лесных пожаров", — сообщили в пресс-службе Рослесхоза.За счет дополнительных средств планируется расширить парк лесопожарного оборудования и спецтехники примерно на тысячу единиц. Также финансирование поможет усилить подготовку субъектов РФ к следующему пожароопасному периоду.Напомним, в настоящий момент самая крупная площадь лесных пожаров зафиксирована в Красноярском крае. Там горит более 900 тысяч гектаров тайги. На втором месте - Иркутская область. Здесь природные пожары охватили территорию почти в 600 тысяч гектаров. Особый противопожарный режим сейчас ввели в 41 регионе страны.