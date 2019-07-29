Несколько человек не зарегистрировались на рейс, незаметно прошли мимо пункта контроля и оказались в салоне самолета. Безбилетников выявили стюардессы, после чего вызвали службу безопасности.

Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Нальчик задержали на 21 минуту из-за группы незарегистрированных пассажиров, которые смогли попасть на борт самолета, сообщила 33Live.RuRu очевидец Екатерина Кантемирова.По ее словам, несколько человек не зарегистрировались на рейс, незаметно прошли мимо пункта контроля и оказались в салоне самолета. "Безбилетников" выявили стюардессы, после чего вызвали службу безопасности.На сделанных Екатериной кадрах слышно, как стюарды предлагают семье добровольно покинуть борт, поскольку командир воздушного судна отказал им в перевозке. Судя по данным с сайта аэропорта Шереметьево, упорствовали нелегальные пассажиры недолго — рейс вылетел в 15:31, с опозданием на 21 минуту.Каким образом миновавшие процесс регистрации на рейс люди попали на борт самолета, теперь предстоит разобраться службе безопасности воздушной гавани.