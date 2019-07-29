Ника Никонова поехала на Аляску за романтикой – она
постоянно искала новых впечатлений. Мать актрисы призналась, что
предчувствовала ее гибель.
Ника Никонова поехала на Аляску за романтикой – она
постоянно искала новых впечатлений. Мать актрисы призналась, что
предчувствовала ее гибель.
У матери Ники Никоновой были сомнения, когда актриса собиралась
на Аляску: по словам Ольги Никоновой, она чувствовала – что-то не так. Однако
остановить дочь и не пыталась – девушка показала свой характер еще в 17 лет.
"Ей было мало всего, что ее окружало: мало адреналина,
мало жизни, она брала все, что могла. На Аляску поехала за романтикой...",
– рассказала женщина журналистам.
Мать сейчас собирает деньги на поездку в США:
билет в один конец стоит около 2 тысяч долларов. Но и это не самая большая
проблема: оказалось, что не осталось документов не только у Ники, но и у ее
мужа Петра Маркелова. Ольга попросила журналистов "Комсомольской правды"
узнать, что надо делать в такой ситуации.
Звезда фильма "Брестская крепость" утонула во
время свадебного путешествия на Аляску. с мужем Петром Маркеловым
пытались повторить маршрут знаменитого американского выживальщика Кристофера
Маккэндлесса. Когда они переходили вброд реку Текланика, девушку унесло течение.
Ника пробыла под водой около пяти минут, спасти ее не удалось.