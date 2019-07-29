Ника Никонова поехала на Аляску за романтикой – она постоянно искала новых впечатлений. Мать актрисы призналась, что предчувствовала ее гибель.

Ника Никонова поехала на Аляску за романтикой – онапостоянно искала новых впечатлений. Мать актрисы призналась, чтопредчувствовала ее гибель.У матери Ники Никоновой были сомнения, когда актриса собираласьна Аляску: по словам Ольги Никоновой, она чувствовала – что-то не так. Однакоостановить дочь и не пыталась – девушка показала свой характер еще в 17 лет."Ей было мало всего, что ее окружало: мало адреналина,мало жизни, она брала все, что могла. На Аляску поехала за романтикой...",– рассказала женщина журналистам.Мать сейчас собирает деньги на поездку в США:билет в один конец стоит около 2 тысяч долларов. Но и это не самая большаяпроблема: оказалось, что не осталось документов не только у Ники, но и у еемужа Петра Маркелова. Ольга попросила журналистов "Комсомольской правды"узнать, что надо делать в такой ситуации.Звезда фильма "Брестская крепость" утонула вовремя свадебного путешествия на Аляску. с мужем Петром Маркеловымпытались повторить маршрут знаменитого американского выживальщика КристофераМаккэндлесса. Когда они переходили вброд реку Текланика, девушку унесло течение.Ника пробыла под водой около пяти минут, спасти ее не удалось.