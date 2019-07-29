Стало известно, с нехваткой каких квалифицированных рабочих сталкиваются специалисты по поиску персонала. К ним относятся представители средних или среднеспециальных (43 процента), а также высших технических образований (41 процент).

Стало известно, с нехваткой каких квалифицированных рабочих сталкиваются специалисты по поиску персонала. К ним относятся представители средних или среднеспециальных (43 процента), а также высших технических образований (41 процент).К первой категории относятся, например, позиции токаря, техника, слесаря на заводе и другие, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные компании HeadHunter. От таких специалистов работодатель, в первую очередь, ждет добросовестности и дисциплины (56 процентов), на втором месте востребованы специализированные знания (55 процентов), также придается значение готовности к переобучению и повышению квалификации (37 процентов).В компании отмечают, что в реальности кандидаты, в первую очередь, демонстрируют профессиональные навыки (31 процент). Добросовестность, по мнению работодателей, проявляется в 28 процентах случаев, а готовность учиться — в 20 процентах.От рабочих, которые имеют высшее образование, специализированных знаний ждут 73 процента. На втором месте идет владение ИТ-системами, а также навыками программирования (49 процентов). Замыкают тройку топ-качеств добросовестность и дисциплинированность, которую ожидают 43 процента работодателей.При этом у соискателей встречаются специализированные знания и навыки в 43 процентах случаев, владение ИТ-системами и навыками программирования приходится на 31 процент, владение неспециализированными компьютерными программами составляет 30 процентов.Исследование компанией проводилось в виде онлайн-опроса, в котором приняли участие 463 HR-специалиста. В их числе директора, менеджеры по персоналу, собственники бизнеса, руководители офисов, менеджеры по обучению.