Российская теннисистка, 161-я ракетка мира Анна Калинская в финале квалификации турнира в Вашингтоне в двух сетах за один час 49 минут обыграла представительницу Венгрии Фанни Столлар со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

Российская теннисистка, 161-я ракетка мира Анна Калинская в финале квалификации турнира в Вашингтоне в двух сетах за один час 49 минут обыграла представительницу Венгрии Фанни Столлар со счетом 7:6 (7:3), 6:3.В параллельной встрече еще одна россиянка Варвара Грачева (214) переиграла американку Франческу Ди Лоренцо (159) – 7:6 (8:6), 6:4.Таким образом, Калинская и Грачева пробились в основную сетку турнира, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.