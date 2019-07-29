Доступ к современным услугам связи на высокой скорости получат более 18 тысяч домохозяйств

Доступ к современным услугам связи на высокой скорости получат более 18 тысяч домохозяйствВладимирский филиал «Ростелекома» приступил к модернизации телекоммуникационной инфраструктуры в ЗАТО города Радужный. Специалисты компании уже начали проектно-изыскательские мероприятия и готовят проектную документацию, а с августа по октябрь 2019 года проведут реконструкцию сети. Для этого они заменят 25 километров сетей прошлого поколения на современную оптику и модернизируют устаревшее оборудование. Доступ к современным услугам связи на высокой скорости получат более восемнадцати тысяч домохозяйств Радужного.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Мы полностью обновим линейно-кабельные сети «Ростелекома» в Радужном и приведём их к эталонной схеме, а в первом и третьем кварталах города построим новые линии связи. Благодаря модернизации существенно вырастет пропускная способность сети, на которую частенько жаловались жители. По оптике наши абоненты смогут подключаться к интернету на гигабитных скоростях. Им станут доступны такие ресурсоёмкие цифровые сервисы, как «Видеонаблюдение» или «Умный дом». Да и молодёжь будет довольна: геймеры, уверен, оценят преимущества тарифа «Игровой». Единственное неудобство, которое неизбежно придётся пережить – это кратковременные перерывы со связью, необходимые для переключения абонентов на новую сеть. Мы приносим жителям Радужного извинения за возможные неудобства и надеемся, что новые возможности поднимут им настроение».Обновлённая сетевая инфраструктура обеспечит жителям Радужного неограниченный доступ ко всем сервисам и услугам «Ростелекома»: «Интерактивному ТВ», «Умному дому», «Видеонаблюдению» и другим. Абонентам цифрового провайдера доступны обширные линейки тарифных планов. Они могут принять участие в различных акциях и розыгрышах призов, в которых можно бесплатно получить множество бонусов.