Матчем в Казани между местным Рубином и грозненским Ахматом завершилась программа третьего тура чемпионата России по футболу. Хозяева поля одержали победу со счетом 1:0 и вышли на третье место в турнирной таблице РПЛ.

Матчем в Казани между местным "Рубином" и грозненским "Ахматом" завершилась программа третьего тура чемпионата России по футболу. Хозяева поля одержали победу со счетом 1:0 и вышли на третье место в турнирной таблице РПЛ.Автором единственного гола в матче стал исландский нападающий "Рубина" Видар Кьяртанссон. Он отличился на 73-й минуте второго тайма.После трех туров подопечные Романа Шаронова занимают третье место в чемпионате России, набрав семь очков. "Ахмат" с тремя баллами расположился на 13-й строчке.