Маловероятно, что министр российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео встретятся на Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Маловероятно, что министр российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео встретятся на полях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.Дело в том, что у политиков очень напряженные графики, и между собой они не состыкованы. А времени до мероприятия остается совсем мало, объяснил чиновник.Планируется, что Лавров встретится с коллегами из АСЕАН, в честности таиландским министром Доном Праматвинаем, передает ТАСС.