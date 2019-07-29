Сын актера Сергей
опубликовал в Stories своего Instagram-аккаунта фото отца без его знаменитой шляпы.
Михаил Боярский предстал перед пользователями Сети в очень непривычном виде.
Сын актера Сергей
опубликовал в Stories своего Instagram-аккаунта фото отца без его знаменитой шляпы.
Михаил Боярский предстал перед пользователями Сети в очень непривычном виде.
"С батей на даче. Культура СНТ", – коротко подписал снимок
Сергей Боярский. В 69-летнем лысеющем артисте на фотографии трудно узнать
знаменитого Д’Артаньяна. На опубликованном
кадре о нем напоминают лишь усы. Хотя глупо предполагать, что Михаил Боярский
разгуливает по даче в окружении родных в шляпе. К слову, это любимое место
отдыха звезды кино.
Отметим, что поклонники давно судачили о том,
что Михаил Боярский постоянно носит головной убор неспроста. Мол, актер
стремительно лысеет. Теперь пользователи Сети смогли убедиться, что знаменитость
не стесняется изъянов своей внешности и носит короткую стрижку.
Как писали "Дни.ру", этим летом в Крыму прошли
съемки четвертой части приключений "Гардемаринов". Режиссер картины Светлана Дружинина пригласила в
картину, и он согласился принять участие в съемочном
процессе. Он сыграл в фильме "ожившего" шевалье де Брильи. Как именно герой
вернется в картину, пока не известно.
Помимо в новых "Гардемаринах" появятся Михаил Мамаев, Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Кристина
Орбакайте, Татьяна Лютаева
и другие знаменитости. По словам режиссера, фильм выйдет в широкий прокат в
2020 году