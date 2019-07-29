Сын актера Сергей опубликовал в Stories своего Instagram-аккаунта фото отца без его знаменитой шляпы. Михаил Боярский предстал перед пользователями Сети в очень непривычном виде.

Сын актера Сергейопубликовал в Stories своего Instagram-аккаунта фото отца без его знаменитой шляпы.Михаил Боярский предстал перед пользователями Сети в очень непривычном виде."С батей на даче. Культура СНТ", – коротко подписал снимокСергей Боярский. В 69-летнем лысеющем артисте на фотографии трудно узнатьзнаменитого Д’Артаньяна. На опубликованномкадре о нем напоминают лишь усы. Хотя глупо предполагать, что Михаил Боярскийразгуливает по даче в окружении родных в шляпе. К слову, это любимое местоотдыха звезды кино.Отметим, что поклонники давно судачили о том,что Михаил Боярский постоянно носит головной убор неспроста. Мол, актерстремительно лысеет. Теперь пользователи Сети смогли убедиться, что знаменитостьне стесняется изъянов своей внешности и носит короткую стрижку.Как писали "Дни.ру", этим летом в Крыму прошлисъемки четвертой части приключений "Гардемаринов". Режиссер картины Светлана Дружинина пригласила вкартину, и он согласился принять участие в съемочномпроцессе. Он сыграл в фильме "ожившего" шевалье де Брильи. Как именно геройвернется в картину, пока не известно.Помимо в новых "Гардемаринах" появятся Михаил Мамаев, Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, КристинаОрбакайте, Татьяна Лютаеваи другие знаменитости. По словам режиссера, фильм выйдет в широкий прокат в2020 году