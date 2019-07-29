В одной из петербургских коммуналок нашли мумию – соседи даже не заметили, что в квартире стало меньше на одного жильца.

Страшную находку совершил сантехник местной управляющей компании. В одной из комнат коммуналки он обнаружил мумифицированное тело женщины.Соседи покойной даже не обратили внимание на то, что она долго не выходит из комнаты. Запаха разлагающегося тела не было.Прибывшая полиция не обнаружили на трупе никаких повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, пишет сайт РЕН ТВ.