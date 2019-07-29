В южнокорейском городе Кванджу завершился чемпионат мира по водным видам спорта, в котором приняли участие 2623 спортсмена из 194 стран. Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете мирового первенства.

В южнокорейском городе Кванджу завершился чемпионат мира по водным видам спорта, в котором приняли участие 2623 спортсмена из 194 стран. Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете мирового первенства.Российские спортсмены завоевали 30 наград – 12 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых наград. 16 медалей россияне завоевали в плавании, девять – в синхронном плавании, четыре – в прыжках в воду и одну – в плавании на открытой воде.Напомним, первенствовали в общем зачете китайцы, на счету которых 30 наград (16 – 11 – 3), на втором месте расположились американцы – 36 медалей (15 – 11 – 10).