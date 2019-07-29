В Прямом эфире родственники встретились с Татьяной Антоновой - многодетной матерью, которая 13 лет назад пропала из своего дома под Пензой. Ее случайно нашла в центре Красноярска сердобольная женщина, которая подала милостыню бездомной, разговорилась с ней, а потом по Сети нашла ее родных.

В Пензе 13 лет назад пропала многодетная мать Татьяна Антонова. Некоторое время назад в центре Красноярска, у торгового центра, случайная прохожая — Марина Терещенко — подала милостыню бездомной и внезапно разговорилась с ней.Бездомная представилась Татьяной Антоновой и вкратце рассказала о себе. Марине захотелось помочь ей, и она довольно быстро нашла информацию в Сети о том, что в поселке Беково Пензенской области Пензе, действительно, 13 лет назад пропала без вести Татьяна Антонова.У нее остались трое детей: Лена, Оля и Иван и муж Владимир.Редакция программы "Прямой эфир" решила разобраться в этой истории и выяснить: действительно ли это та самая Татьяна Антонова – пропавшая многодетная мать, с которой в тысячах километров от Пензы случайно познакомилась Марина Терещенко?Встреча в студии не оставила сомнений: это действительно она.Но почему женщина оставила больше 10 лет назад родной дом и не пыталась туда вернуться, если знала, кто она? Что с ней происходило за эти годы? Где сейчас ее дети и муж? И возможно ли после всего пережитого Антоновой вернуться к нормальной жизни?Расследование этой истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".