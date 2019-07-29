Китайский журналист портала Sohu объяснил, почему Пекин сожалеет об утрате Сахалина. Когда-то остров был под юрисдикцией Китая, но в девятнадцатом веке перешел к России.

Китайский журналист портала Sohu объяснил, почему Пекин сожалеет об утрате Сахалина. Когда-то остров был под юрисдикцией Китая, но в девятнадцатом веке перешел к России.Остров богат природными ресурсами: в частности, обнаруженные там нефтяные месторождения содержат около семи миллиардов тонн черного золота.Во время раскопок российские археологи обнаружили также каменную стелу с древними иероглифами. На ней были написаны стихи императора Цяньлуна, правящего в XVIII веке, передает РИА Новости.До середины девятнадцатого века считалось, что Сахалин – полуостров. Однако в 1849 году экспедиция под командованием Геннадия Невельского поставила окончательную точку в этом вопросе, доказав, что между Сахалином и материком есть пролив. Впоследствии он был назван в его, Невельского, честь.В ноябре прошлого года стало известно об открытии уникального нефтяного месторождения в Охотском море. Его обнаружили после сейсморазведки и 3D обследования сахалинского шельфа. Его назвали "Тритоном" в честь античного морского бога, сына Нептуна. "Нептун" на карте месторождений в Охотском море тоже есть. Совокупный запас "Тритона" и "Нептуна" — более 550 миллионов тонн нефти.