Взволнованный мужчина пояснил, что его сестра, которая находилась в машине, начала задыхаться, и ее необходимо отвезти в больницу...

25 июля в 18 часов к инспекторам ОР ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве в районе улицы Андреевка за помощью обратился гражданин. Взволнованный мужчина пояснил, что его сестра, которая находилась в машине, начала задыхаться, теряя сознание, и ее необходимо как можно скорее отвезти в городскую больницу.Учитывая самочувствие девушки и сложную дорожную обстановку, инспекторы дорожно-патрульной службы лейтенант полиции Максим Мягков и лейтенант полиции Юрий Шалаев незамедлительно, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, сопроводили транспортное средство до городской больницы, где медики оказали пациентке всю необходимую помощь.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81