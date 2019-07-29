Полузащитник московского Спартака Фернандо попал в сферу интересов китайского клуба Бэйцзин Гоань. Если предложение китайцев устроит руководство красно-белых, 27-летний бразилец в ближайшее время перейдет в чемпионат Китая.

Полузащитник московского "Спартака" Фернандо попал в сферу интересов китайского клуба "Бэйцзин Гоань". Если предложение китайцев устроит руководство красно-белых, 27-летний бразилец в ближайшее время перейдет в чемпионат Китая.Об интересе "Бэйцзин Гоань" к Фернандо сообщил TransferMarkt China. Ранее бразильского спартаковца сватали в итальянский клуб "Дженоа" и китайский "Шанхай Шэньхуа".Напомним, что Фернандо перешел в "Спартак" в 2016 году. До красно-белых футболист выступал за бразильский "Гремио", украинский "Шахтер" и итальянскую "Сампдорию".