Анна Хилькевич разоткровенничалась. Она призналась, что ей понадобилась помощь специалиста, однако тот не оказал ей поддержки.

Анна Хилькевич разоткровенничалась. Она призналась, что ей понадобилась помощь специалиста, однако тот не оказал ей поддержки.Анна Хилькевич счастливая жена, мать двоих дочерей, успешная актриса. Кажется, что в ее жизни все складывается гармонично. Но сама артистка призналась, что в какой-то момент поняла, что все не так, как ей бы хотелось. "Какое-то время назад внутри меня начали происходить внутренние трансформации. Я начала узнавать себя, понимать себя, слышать и слушать себя. Нашла свои слабые места и пыталась из проработать. Но оказалось, что даже при всем понимании, сделать это не так просто", – призналась Анна Хилькевич.Тогда актриса обратилась за помощью к психологу. "хороший такой психолог, опытный, с большим бэкграундом и стоимостью🙈😝 целый час мы беседовали, я рассказывала, делилась, сдерживая, постоянно подступающие слезы (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – отметила артистка.В итоге, специалист отказался спасать Хилькевич. "В конце психолог сказала: "хотите чтобы я резюмировала, что я вижу?", я естественно согласилась, на что я услышала – "Анна! Вы здоровый человек, и я вам абсолютно не нужна. Вы со всеми изменениями справитесь сами, нужно время" вот как бывает))) сама в шоке😂 в чертовски приятном шоке😝✨ труньк", – призналась счастливая актриса.Интересно, что на все вопросы подписчиков о том, что за "слабые места" обнаружила у себя Анна Хилькевич, та предпочла не отвечать.