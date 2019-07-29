На Волгоградском проспекте двое неизвестных мужчин сорвали у прохижего с плеч рюкзак, в котором находился фотоаппарат, после чего скрылись с места происшествия...

«Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве, Отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО и ОМВД России по району Текстильщики г. Москвы задержали двух подозреваемых в грабеже», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по району Текстильщики с заявлением обратился 28-летний гражданин. По словам заявителя, на Волгоградском проспекте двое неизвестных мужчин сорвали у него с плеч рюкзак, в котором находился фотоаппарат, после чего скрылись с места происшествия. Материальный ущерб составил 140 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих молодых людей 20-ти и 24-х лет. Похищенный фотоаппарат злоумышленники успели сбыть, а вырученными денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18