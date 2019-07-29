Пациентов вынуждали записываться по телефону или при посещении регистратуры

Пациентов вынуждали записываться по телефону или при посещении регистратурыСобинский районный суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал местную больницу к концу ноября восстановить запись на приём к врачк через сайт «Регистратура33» и портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Владимирского областного суда.Электронную запись к специалистам Собинской районной больницы прекратили год назад. Пациентов вынуждали записываться по телефону или при посещении регистратуры.Облздрав несколько раз поднимал вопрос о возобновлении записи в электронном виде, но ее до сих пор не восстановили.В результате проверки больницы межрайонная прокуратура выявила нарушение закона об основах охраны здоровья граждан и обратилась с иском в суд.