Соведущая Ларисы Гузеевой в программе Давай поженимся! на Первом канале прокомментировала личную жизнь Максима Виторгана и телеведущей Ксении Собчак. Роза Сябитова расхвалила актера.

Соведущая Ларисы Гузеевой в программе"Давай поженимся!" на Первом канале прокомментировала личную жизнь Максима Виторгана ителеведущей Ксении Собчак. Роза Сябитоварасхвалила актера.Телесвахавысказаласьо том, каким спросом будет пользоваться экс-супруг Собчак у незамужних женщин. РозаСябитова отметила, что сын знаменитого артиста Эммануила Виторгана вырос впрекрасной семье, получил хорошее образование и построил достойную карьеру."С точки зрения свахи,могу сказать одно: Максим… жених нарасхват. Не бедный и не старый!" – цитирует телеведущуюА вот Собчак достались нелестные отзывы. "Аесли Ксения ко мне обратится, я за нее не возьмусь: возрастная женщина сребенком и не очень хорошей репутацией. С такими довесками не знаю, что можносделать", – заявила Роза Сябитова.При этом она подчеркнула, что происходящее на самом деле междуМаксимом Виторганом и Ксенией Собчак, известно только людям из их ближайшегоокружения. Телесваха полагает, что делиться личными переживаниями спосторонними не в их правилах.Напомним,ранее бывший муж Собчак выложил на своей странице в Instagram интимный снимок 28-летней грузинской красавицы НиноНинидзе. Фото девушки с его подписью по-грузински "С днем рождения, ребенок!"привлекло внимание СМИ. Ходят слухи, что Максим Виторган закрутил роман и Нино.Пару видели на премьерах фильмов и в ночном клубе.Какписали "Дни.ру", ранее пользователи Сети раскритиковали сына завнешний вид. Телеведущая опубликовала фото Дениса в Instagram. Многие ее подписчики посчитали, что мужчина в свои 30лет выглядит на все 50 и посоветовали ему сесть на диету. "Пусть поменяет стрижку или имидж вцелом", "С виду очень какой-то заплывший и брюзглый, уж извините,Роза, сами своих деток балуете, а другим советы даете как правильно всем намжить, начните с со своей семьи", – написали фолловеры