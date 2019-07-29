Соведущая Ларисы Гузеевой в программе
Давай поженимся! на Первом канале прокомментировала личную жизнь Максима Виторгана и
телеведущей Ксении Собчак. Роза Сябитова
расхвалила актера.
Соведущая Ларисы Гузеевой в программе
"Давай поженимся!" на Первом канале прокомментировала личную жизнь Максима Виторгана и
телеведущей Ксении Собчак. Роза Сябитова
расхвалила актера.
Телесваха
высказалась
о том, каким спросом будет пользоваться экс-супруг Собчак у незамужних женщин. Роза
Сябитова отметила, что сын знаменитого артиста Эммануила Виторгана вырос в
прекрасной семье, получил хорошее образование и построил достойную карьеру.
"С точки зрения свахи,
могу сказать одно: Максим… жених нарасхват. Не бедный и не старый!" – цитирует телеведущую
А вот Собчак достались нелестные отзывы. "А
если Ксения ко мне обратится, я за нее не возьмусь: возрастная женщина с
ребенком и не очень хорошей репутацией. С такими довесками не знаю, что можно
сделать", – заявила Роза Сябитова.
При этом она подчеркнула, что происходящее на самом деле между
Максимом Виторганом и Ксенией Собчак, известно только людям из их ближайшего
окружения. Телесваха полагает, что делиться личными переживаниями с
посторонними не в их правилах.
Напомним,
ранее бывший муж Собчак выложил на своей странице в Instagram интимный снимок 28-летней грузинской красавицы Нино
Нинидзе. Фото девушки с его подписью по-грузински "С днем рождения, ребенок!"
привлекло внимание СМИ. Ходят слухи, что Максим Виторган закрутил роман и Нино.
Пару видели на премьерах фильмов и в ночном клубе.
Как
писали "Дни.ру", ранее пользователи Сети раскритиковали сына за
внешний вид. Телеведущая опубликовала фото Дениса в Instagram. Многие ее подписчики посчитали, что мужчина в свои 30
лет выглядит на все 50 и посоветовали ему сесть на диету. "Пусть поменяет стрижку или имидж в
целом", "С виду очень какой-то заплывший и брюзглый, уж извините,
Роза, сами своих деток балуете, а другим советы даете как правильно всем нам
жить, начните с со своей семьи", – написали фолловеры