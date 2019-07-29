В матче пятого тура первенства Футбольной национальной лиги московское Торпедо под руководством Сергея Игнашевича на выезде проиграло Нижнему Новгороду Дмитрия Черышева со счетом 1:2.

В матче пятого тура первенства Футбольной национальной лиги московское "Торпедо" под руководством Сергея Игнашевича на выезде проиграло "Нижнему Новгороду" Дмитрия Черышева со счетом 1:2.У победителей встречи голами отметились Игорь Портнягин и Максим Палиенко, забившие на 34-й и 60-й минутах соответственно, а у гостей единожды отличился Андрей Лях, открывший счет в игре на 19-й минуте."Мне кажется, получилась интересная и зрелищная игра, которая понравилась болельщикам. Наверное, "Нижнему" очки сегодня были нужнее, – приводит слова Игнашевича пресс-служба "Торпедо". – Мы допустили больше ошибок, чем соперник. И реализация у нас сегодня была не на высоком уровне. Наш план на игру работал и в первом, и во втором тайме, но, к сожалению, мы пропустили больше"."Черно-белые" потерпели первое поражение в сезоне и с десятью очками занимают шестое место в турнирной таблице. А "Нижний Новгород", для которого эта победа стала первой в первенстве, расположился на 15-й строчке, имея в активе четыре очка.