Мужчина, подозреваемый в убийстве трех человек 28 июля на фестивале еды в городе Гилрой на западе Калифорнии, был вооружен легально приобретенным карабином СКС.

Мужчина, подозреваемый в убийстве трех человек 28 июля на фестивале еды в городе Гилрой на западе Калифорнии, был вооружен легально приобретенным карабином СКС.Как передает РИА Новости, об этом на специальной пресс-конференции проинформировал общественность шеф полиции Гилроя Скот Смити.Он подчеркнул, что карабин стрелок на легальных основаниях купил в штате Неваде 9 июля 2019 года и назвал имя преступника – это 19-летний Сантино Уильям Лиган.Лиган открыл стрельбу 28 июля на западе Калифорнии на одном из крупнейших в стране фестивалей еды, убив шестилетнего мальчика, тринадцатилетнюю девочку и девятнадцатилетнего молодого человека. После этого он был застрелен стражами порядка, которые занимаются поисками предполагаемого сообщника Лигана.Органы правопорядка пока затрудняются сообщить мотивы кровавой расправы над посетителями фестиваля.