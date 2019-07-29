В Москве обнаружено тело модели Екатерины Караглановой. С девушкой расправились с особой жеcтокостью.
<a href="https://33live.ru/novosti/29-07-2019-uchastnicu-konkursa-miss-maxim-2018-ubili-v-moskve-s-osoboj-zhestokostyu-.html" target="_blank">Участницу конкурса Miss Maxim 2018 убили в Москве с особой жестокостью </a> - В Москве обнаружено тело модели Екатерины Караглановой. С девушкой расправились с особой жеcтокостью.
[url=https://33live.ru/novosti/29-07-2019-uchastnicu-konkursa-miss-maxim-2018-ubili-v-moskve-s-osoboj-zhestokostyu-.html]Участницу конкурса Miss Maxim 2018 убили в Москве с особой жестокостью [/url] - В Москве обнаружено тело модели Екатерины Караглановой. С девушкой расправились с особой жеcтокостью.