Бывшему президенту Украины Петру Порошенко при новых властях приходится не сладко. На днях пришедшего на допрос в Государственное бюро расследований политика отказались слушать. Но унижения бывшего президента его оппонентам оказалось мало – они нанесли ему новый удар.
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко при новых властях приходится не сладко. На днях пришедшего на допрос в Государственное бюро расследований политика отказались слушать. Но унижения бывшего президента его оппонентам оказалось мало – они нанесли ему новый удар.
На недавних выборах в Верховную раду партия Порошенко
"Европейская солидарность" потерпела обидное поражение. За бывшего
президента и его соратников проголосовало около 9% украинцев. Единственным
одномандатным округом, где победил выдвиженец от партии экс-президента, стала
Львовская область.
Но и ее бывший глава государства, видимо, может потерять в
самое ближайшее время. Львовский административный суд решил пересчитать голоса
в регионе, где победил выдвиженец от "Европейской солидарности"
Михаил Бондарь.
В окружении такое решение восприняли нервно.
Вердикт суда в "Европейской солидарности" назвали "попыткой
отобрать честную и законную победу".
Сторонники Порошенко указали на отсутствие нарушений в ходе
голосования. Решение львовского суда принято безосновательно, уверены в
"Европейской солидарности".
Поражение на выборах в Верховную раду стало тяжелым ударом
для бывшего президента. Против Порошенко и его окружения заведено уже 11
уголовных дел. Не исключено, в отношении политика могут возбудить новые
уголовные производства.
По одному из эпизодов 25 июля пришел на допрос в
Государственное бюро расследований. Но бывшему президенту дали от ворот
поворот: выслушивать политика следователи отказались и пригласили его прийти на
два дня позже.