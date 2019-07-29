Бывшему президенту Украины Петру Порошенко при новых властях приходится не сладко. На днях пришедшего на допрос в Государственное бюро расследований политика отказались слушать. Но унижения бывшего президента его оппонентам оказалось мало – они нанесли ему новый удар.

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко при новых властях приходится не сладко. На днях пришедшего на допрос в Государственное бюро расследований политика отказались слушать. Но унижения бывшего президента его оппонентам оказалось мало – они нанесли ему новый удар.На недавних выборах в Верховную раду партия Порошенко"Европейская солидарность" потерпела обидное поражение. За бывшегопрезидента и его соратников проголосовало около 9% украинцев. Единственнымодномандатным округом, где победил выдвиженец от партии экс-президента, сталаЛьвовская область.Но и ее бывший глава государства, видимо, может потерять всамое ближайшее время. Львовский административный суд решил пересчитать голосав регионе, где победил выдвиженец от "Европейской солидарности"Михаил Бондарь.В окружении такое решение восприняли нервно.Вердикт суда в "Европейской солидарности" назвали "попыткойотобрать честную и законную победу".Сторонники Порошенко указали на отсутствие нарушений в ходеголосования. Решение львовского суда принято безосновательно, уверены в"Европейской солидарности".Поражение на выборах в Верховную раду стало тяжелым ударомдля бывшего президента. Против Порошенко и его окружения заведено уже 11уголовных дел. Не исключено, в отношении политика могут возбудить новыеуголовные производства.По одному из эпизодов 25 июля пришел на допрос вГосударственное бюро расследований. Но бывшему президенту дали от воротповорот: выслушивать политика следователи отказались и пригласили его прийти надва дня позже.