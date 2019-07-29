Пассажирское движение на пусковом комплексе Томмот - Нижний Бестях запущено в Якутии. Строительство дороги велось с 2005 года. Сегодня со станции Нижний Бестях отправится первый регулярный поезд.

Пассажирское движение на пусковом комплексе Томмот — Нижний Бестях запущено в Якутии. Строительство дороги велось с 2005 года. Сегодня со станции Нижний Бестях отправится первый регулярный поезд.Железнодорожный вокзал Нижнего Бестяха сможет одновременно принимать до 100 пассажиров в сутки."Строительство было одним из самых сложных инженерных сооружений в нашей стране за последнее десятилетие — 439 км дороги, 65 мостов от Томмота до Нижнего Бестяха", — сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе церемонии запуска движения.Он отметил, что запуск пассажирского движения открывает для республики огромные перспективы, особенно если в ближайшие годы появится мост через Лену.Строительство ж/д линии от Беркакита через Томмот в Якутск было начато в марте 1985 года, а стройка пускового комплекса Томмот — Якутск (Нижний Бестях) велась с 2005 года, сообщает "Интерфакс".