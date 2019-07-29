В доме полузащитника лондонского Арсенала и сборной Египта Мохамеда Эль-Нени был обнаружен труп человека. Отец игрока, Насер Эль-Нени, первым застал тело человека после того, как приехал на виллу, находящейся в городе Махала-эль-Кубра в 100 километрах от Каира.

В доме полузащитника лондонского "Арсенала" и сборной Египта Мохамеда Эль-Нени был обнаружен труп человека. Отец игрока, Насер Эль-Нени, первым застал тело человека после того, как приехал на виллу, находящейся в городе Махала-эль-Кубра в 100 километрах от Каира.Сразу после обнаружения мертвеца в доме Эль-Нени-старший сообщил об этом в полицию. По прибытию на место происшествия та пришла к выводу, что умерший мужчина - грабитель, который пробрался в дом с целью украсть электрические кабели, сообщает ВВС Sport. Предполагается, что он был убит током.Сам футболист находится в расположении "Арсенала" после своего возвращения из сборной Египта, которая принимала участие в Кубке африканских наций. По телефону его уже проинформировали об инциденте.