В нижней палате парламента нет законопроекта о запрете приобретать автомобиль без наличия парковочного места или гаража. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В нижней палате парламента нет законопроекта о запрете приобретать автомобиль без наличия парковочного места или гаража. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Заявления о том, что парламентарии рассматривают подобную
инициативу, появилась в ряде региональных СМИ, отметил председатель нижней
палаты. "Такой инициативы нет. И если даже она появится, не будет поддержана,
потому что нарушает права граждан", – подчеркнул Володин.
Законодатель призвал прекратить публиковать фейковые
новости. Подобные сообщения спикер Госдумы назвал противозаконными.
"А самое главное – создают ненужное напряжение в
обществе, плохое настроение у людей", – добавил Володин.
Впервые сообщения о том, что Госдума обсуждает запрет на
покупку автомобиля без парковочного места, появились в СМИ в феврале.
Соответствующую статью со ссылкой на некий источник в нижней палате
опубликовало одно из региональных изданий.
В Думе приведенную в статье информацию назвали
недостоверной. Позже редакция выступила с публичными извинениями в адрес нижней
палаты.
Напомним, в марте текущего года Госдума приняла поправки в
законодательство, направленные на противодействие фейковой информации. За
первое распространение таких сведений, создавшее угрозу жизни и здоровью
граждан, угрозу массовых беспорядков и функционирования объектов, на
нарушителей будет налагаться штраф.
Для граждан санкция составляет от 30 до 100 тысяч рублей,
для должностных лиц – от 60 до 200 тысяч, а для организаций – от 200 до 500
тысяч рублей.