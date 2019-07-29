В нижней палате парламента нет законопроекта о запрете приобретать автомобиль без наличия парковочного места или гаража. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В нижней палате парламента нет законопроекта о запрете приобретать автомобиль без наличия парковочного места или гаража. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Заявления о том, что парламентарии рассматривают подобнуюинициативу, появилась в ряде региональных СМИ, отметил председатель нижнейпалаты. "Такой инициативы нет. И если даже она появится, не будет поддержана,потому что нарушает права граждан", – подчеркнул Володин.Законодатель призвал прекратить публиковать фейковыеновости. Подобные сообщения спикер Госдумы назвал противозаконными."А самое главное – создают ненужное напряжение вобществе, плохое настроение у людей", – добавил Володин.Впервые сообщения о том, что Госдума обсуждает запрет напокупку автомобиля без парковочного места, появились в СМИ в феврале.Соответствующую статью со ссылкой на некий источник в нижней палатеопубликовало одно из региональных изданий.В Думе приведенную в статье информацию назвалинедостоверной. Позже редакция выступила с публичными извинениями в адрес нижнейпалаты.Напомним, в марте текущего года Госдума приняла поправки взаконодательство, направленные на противодействие фейковой информации. Запервое распространение таких сведений, создавшее угрозу жизни и здоровьюграждан, угрозу массовых беспорядков и функционирования объектов, нанарушителей будет налагаться штраф.Для граждан санкция составляет от 30 до 100 тысяч рублей,для должностных лиц – от 60 до 200 тысяч, а для организаций – от 200 до 500тысяч рублей.