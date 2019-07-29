Стрельба на фестивале еды в США: как минимум три человека убиты, еще 12 получили ранения. Число жертв еще может возрасти. В момент нападения на мероприятии присутствовало более 1000 посетителей.

Стрельба на фестивале еды на западе Калифорнии (США): как минимум три человека убиты, еще 12 получили ранения. Число жертв еще может возрасти. В момент нападения на мероприятии присутствовало более 1000 посетителей.Как рассказывают очевидцы, огонь открыл молодой человек, на вид ему не более 20 лет. Он устроил беспорядочную стрельбу по толпе.По предварительным данным, среди пострадавших есть дети. На месте работает полиция, правоохранители не исключают, что нападавших могло быть двое. Злоумышленники до сих пор не задержаны, передает телеканал "Россия 24".