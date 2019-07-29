29.07.2019

2019-07-29 19:55:21

В Киеве опять треснул мост Кличко

На пешеходном мосту в Киеве, который прозвали "мост Кличко", в очередной раз треснуло стекло. На этот раз повреждения нашли на перилах, которые находятся с боковой стороны. В Сети опубликовали видео с места, где появилась трещина, передает На кадрах видно, что мост частично перекрыт.



Это уже второй раз, когда на переправе находят трещину. Первый случай произошел сразу после открытия пешеходно-велосипедного моста. По словам сотрудников полиции, трещины пошли в тот момент, когда по нему прыгала группа людей. Сам Виталий Кличко и его брат Владимир были одними из первых, кто решил проверить стекло на прочность и надежность.