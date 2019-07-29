Один из подозреваемых заключен под стражу, в отношении второго избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

23 июля текущего года сотрудники Отделения МВД России по Киржачскому району при проведении оперативных мероприятий задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков.В ходе личного досмотра у задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли 18 свертков с гашишем. При обыске по месту жительства мужчины были обнаружены ещё 40 свертков с аналогичными запрещенными веществами. Общая масса изъятого превысила 40 граммов.Полицейскими установлено, что наркотические средства фигурант приобрел на территории одного из соседних регионов с целью последующей реализации.В этот же день оперативники ОМВД России по Юрьев-Польскому району в нескольких километрах от районного центра задержали 38-летнего местного жителя, у которого изъяли части растений конопли, общей массой более 260 граммов. Полицейским задержанный пояснил, что сорвал коноплю в лесу, планируя в дальнейшем употреблять её самостоятельно.В отношении фигурантов следователями Отд МВД России по Киржачскому району и ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств и частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере).