Общая масса наркотиков превысила 40 граммов

Общая масса наркотиков превысила 40 граммовВ конце июля этого года полицейские задержали 32-летнего жителя Киржача, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков.У него изъяли 18 свертков с гашишем. Дома у мужчины обнаружили ещё 40 свертков с аналогичными запрещенными веществами. Общая масса наркотиков превысила 40 граммов.В этот же день оперативники задержали 38-летнего мужчину, у которого изъяли части растений конопли, общей массой более 260 граммов. Полицейским задержанный пояснил, что сорвал коноплю в лесу, планируя употреблять её самостоятельно.В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба регионального УМВД.