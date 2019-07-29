Ловит мужик рыбу - ни поклевки, а он все сидит. Вдруг возле самого поплавка всплывает лягушка и спрашивает:
- Чё, мужик, рыбу ловишь?
- Ага.
- Клюёт?
- Нет, не клюет.
- А можно я тогда вокруг поплавка полаваю?
- Да плавай, чего там.
Лягушка поплавала брассом, кролем, на спине. Потом спрашивает:
- А можно я теперь с поплавка поныряю?
- Да ныряй, всё равно не клюёт.
Лягушка нанырялась и спрашивает:
- Мужик, ты такой добрый, как тебя зовут?
- Виктором.
- Дядь Вить, а можно я рядом с тобой на бережку полежу?
- Да лежи, не жалко.
Лягушка разлеглась на спинке, пердние лапки под голову, задние нога на ногу, насвистывает. Выныривает еще одна лягушка:
- Чё, мужик, рыбу ловишь?
- Ага.
- Клюёт?
- Нет, не клюет.
- А можно я тогд
еще анекдот!