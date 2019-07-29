ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о покушении на сбыт более 1 килограмма наркотических средств...

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о покушении на сбыт более 1 килограмма наркотических средств.Как сообщалось ранее, злоумышленник был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий. При личном досмотре у него было обнаружено и изъято вещество, которое, согласно проведенному исследованию, является наркотическим средством – героином, массой около 60 граммов.Затем сотрудники полиции установили местонахождение тайников с аналогичным наркотическим средством, массой около 140 граммов.Также при проведении обследования по месту временного проживания подозреваемого обнаружены электронные весы и свертки с неизвестным веществом, массой более 1 килограмма. Согласно исследованию, проведенному в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, изъятое также является героином.Общий вес изъятого составил около 1 килограмма 280 граммов.ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В настоящее время уголовное дело направлено в Тимирязевский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28