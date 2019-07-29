29.07.2019

2019-07-29 09:25:21

В Москве произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла

В Москве на Боровском шоссе произошло ДТП. Мотоцикл на большой скорости врезался в Mercedes, который поворачивал на перекрестке.



По данным телеканала , девушка за рулем иномарки отделалась ушибами. А вот молодому человеку, управлявшему мотоциклом, повезло меньше. Он был доставлен в одну из столичных клиник с тяжелыми травмами. Остальные обстоятельства ДТП выясняются.