В Приморье началась покраска морского танкера Михаил Барсков. Он станет самым крупным судном, построенным в крае за последние 30 лет. Корабль будет спущен на воду в конце августа. Об этом сообщает ГТРК Владивосток со ссылкой на администрацию региона.

В Приморье началась покраска морского танкера "Михаил Барсков". Он станет самым крупным судном, построенным в крае за последние 30 лет. Корабль будет спущен на воду в конце августа. Об этом сообщает ГТРК "Владивосток" со ссылкой на администрацию региона.Как отмечают представители Департамента промышленности, проект обладает самыми современными технологическими характеристиками. Такой танкер сможет работать даже в сложных ледовых условиях Арктики. До этого в России суда подобного класса не выпускались.Напомним, закладка малого морского танкера "Михаил Барсков" на предприятии "Восточная верфь" состоялась 10 октября 2015 года. Длина танкера достигает 80 метров, а ширина – более 15. Корпус судна относится к категории усиленного ледового класса Arc4. Он сможет без проблем работать в морях Арктики. Помимо этого, корабль оснащен краном-манипулятором и авиационным вооружением для вертолетной техники.