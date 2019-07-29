В России собираются ужесточить порядок пополнения электронных кошельков. Сделать это анонимно вскоре будет нельзя. Соответствующие поправки в закон одобрил Совет Федерации.

В России собираются ужесточить порядок пополнения электронных кошельков. Сделать это анонимно вскоре будет нельзя. Соответствующие поправки в закон одобрил Совет Федерации.После того как документ подпишет президент, идентификация личности при зачислении средств в онлайн-платежных системах станет обязательной.Это касается таких сервисов, как "Яндекс.Деньги", QIWI, WebMoney, PayPal и др. Для пополнения придется использовать банковский счет, тогда как пока это можно сделать наличными, без предоставления документов.По данным игроков этого рынка, ежегодный оборот средств через электронные кошельки превышает полтора триллиона рублей. В Госдуме ужесточение законодательства объясняют борьбой с финансированием наркобизнеса и терроризма, передает телеканал "Россия 24".