Площадь природных пожаров в Красноярском крае за последние сутки выросла почти на 40 тысяч гектаров и в общей сложности приближается к миллиону. Об этом сообщает Лесопожарный центр региона.

Площадь природных пожаров в Красноярском крае за последние сутки выросла почти на 40 тысяч гектаров и в общей сложности приближается к миллиону. Об этом сообщает Лесопожарный центр региона.Большая часть возгораний — в труднодоступных местах, где затраты на тушение превышают размер возможного ущерба. В Якутии пожары охватили уже более миллиона ста тысяч гектаров, распространению огня способствует погода — в регионе сухо и ветрено.Всего, по данным авиалесоохраны, в России борются со 110 природными пожарами. Большая их часть приходится на Иркутскую область; также возгорания тушат ещё в десяти регионах, сообщает телеканал "Россия 24".