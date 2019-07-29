В Москве закрыто частное медицинское учреждение Евроклиник, где аборты пациенткам проводил экономист.

В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.Не имея медицинского образования, подозреваемый соглашался провести медикаментозные аборты и несовершеннолетним, и на поздних сроках беременности. При этом никакой диагностики женщинам не проводилось."Перед проведением аборта он включал аппарат УЗИ, создавая видимость проведения диагностики срока беременности, но не использовал его по назначению", — пояснили РИА Новости в пресс-службе в Росздравнадзоре.Возбуждено уголовное дело, фальшивый медик в настоящее время находится под подпиской о невыезде.