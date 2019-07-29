При падении малыш ударился головой, получив тяжелую травму

При падении малыш ударился головой, получив тяжелую травмуВ Струнино 4-летний ребенок выпал из окна с высоты второго этажа.Мама мальчика открыла окно в комнате, где играл сын, а сама занималась делами на кухне. Ребенок, оставленный без контроля, залез на стул, забрался на подоконник и выпал на улицу.При падении малыш ударился головой, получив тяжелую травму и иные телесные повреждения. Ребенку провели операцию. Состояние здоровья малыша находится на особом контроле докторов.В СледКоме обращают внимание, что за весенне-летний сезон этого года это уже девятый ребенок, пострадавший при похожих обстоятельствах.