Росгвардия направила в город Тулун Иркутской области дополнительную группировку сил для ликвидации последствий паводка

Росгвардия направила в город Тулун Иркутской области дополнительную группировку сил для ликвидации последствий паводка, сообщает пресс-служба ведомства. Помогать бороться с последствиями паводка будут более 200 росгвардейцев. Они разберут завалы, очистят улицы от приплывшего мусора, подвезут питьевую воду и вывезут имущества из аварийного жилья.Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает расти и по состоянию на 19 часов по Москве достигла 720 сантиметров.Месяц назад Тулунский район сильно пострадал от сильного наводнения. Тогда паводок коснулся 10 муниципальных образований Иркутской области, подтопило более 100 населенных пунктов с 10 тысячами жилых домов, в которых проживают 43 тысячи человек. Пропавшими без вести при наводнении числятся семь человек, 25 человек погибли.