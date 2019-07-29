Крупногабаритная установка была обнаружена сотрудниками полиции и возвращена собственнику.

В середине июня текущего года в ОМВД России по Вязниковскому району обратился 60-летний местный житель, сообщивший, что у него похищен металлический контейнер.Прибывшим по указанному адресу сотрудникам полиции мужчина пояснил, что контейнер был установлен недалеко от дома. Пропажу имущества собственник обнаружил, когда вернулся домой после работы. Сумма ущерба составила 12 000 рублей.Полицейские, получив сообщение, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, опросили возможных очевидцев хищения и проверили места скупок металлолома. В одном из пунктов приема металла был обнаружен похищенный у заявителя контейнер. В дальнейшем оперативники установили личность и задержали фигуранта, 40-летнего местного жителя.Установлено, что злоумышленник, увидев контейнер, сфотографировал его, а затем опубликовал объявление о продаже на популярном интернет-сайте. Не получив отклика от покупателей, фигурант сдал чужое имущество в скупку, получив 8000 рублей.Похищенный контейнер сотрудники полиции изъяли и вернули собственнику.Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража), направлено в суд для рассмотрения по существу.