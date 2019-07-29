В Хабаровском крае проверят все детские лагеря, а также места организованных сборов детей. Об этом сообщает ГТРК Дальневосточная. Такое решение было принято межведомственной комиссией после трагических событий в туристическом лагере Холдоми.

В Хабаровском крае проверят все детские лагеря, а также места организованных сборов детей. Об этом сообщает ГТРК "Дальневосточная".Такое решение было принято межведомственной комиссией после трагических событий в туристическом лагере "Холдоми". Как известно, 23 июля в результате пожара в палаточном лагере в Солнечном районе скончалось трое детей.Официально инспекция стартовала сегодня, 29 июля. Проверку, в которой принимают специалисты Госпожнадзора, Роспотребнадзора и Министерства образования и науки края, ожидают более пятисот мест отдыха. Как сообщила начальник управления минобрнауки Юлия Зотова, некоторые из проверенных лагерей уже закрыты. Причины разные: кого-то не оказалось в реестре, кто-то был организован самовольно.Инспекция будет проходить до 7 августа. 9-го огласят ее окончательные результаты.