В матч третьего тура российской премьер-лиги ЦСКА на поле ВЭБ Арены в Москве обыграл Локомотив (1:0). Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

В матч третьего тура российской премьер-лиги ЦСКА на поле "ВЭБ Арены" в Москве обыграл "Локомотив" (1:0). Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от игры своих подопечных."Учитывая тот состав, который у нас был, мы по-другому играть не могли. Не знаю, почему все расценивают текущую схему в нашем исполнении как оборонительную, – приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА. – Марио по расположению выше наших полузащитников. Плюс есть Обляков. Да, наверное, и атаковать, и обороняться с таким подбором игроков, какой у нас есть, лучше с тремя центральными защитниками".Напомним, ЦСКА одержал вторую победу кряду и с шестью очками поднялся на пятое место в турнирной таблице, а "Локомотив", потерпевший первое поражение в РПЛ, расположился на девятой строчке, имея в активе четыре очка.