Исполнять его обязанности будет врио первого заместителя главы региона Марина Чекунова

Исполнять его обязанности будет врио первого заместителя главы региона Марина ЧекуноваВ пресс-службе администрации Владимирской области сообщили, что с 30 июля по 9 августа глава региона Владимир Сипягин будет находиться отпуске. В это время исполнять его обязанности будет врио первого заместителя губернатора Марина Чекунова.Между тем Владимир Сипягин будет находиться на постоянной связи с коллегами и держать ситуацию в регионе под контролем.