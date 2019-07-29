И эвакуировали 10 жителей

И эвакуировали 10 жителейВечером 26 июля на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о пожаре в 5-этажном многоквартирном доме на улице Комиссарова. Спасатели прибыли к месту происшествия через 3 минуты.По прибытии они выяснили, что горит квартира на первом этаже. Жильцы горящей квартиры самостоятельно покинули её, но в подъезде дома было очень сильное задымление, и жильцы соседних квартир могли выйти.Сотрудники МЧС начали ликвидацию пожара и эвакуацию жильцов подъезда. Они эвакуировали 10 человек и спасли 4 человек, в том числе 2 детей.Причину пожара и нанесённый огнём материальный ущерб устанавливают.