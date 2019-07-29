Порывы ветра будут достигать 18 метров секунду

Порывы ветра будут достигать 18 метров секундуВладимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что сегодня, 29 июля, в течение дня порывы ветра будут достигать 18 метров секунду.Неблагоприятные погодные условия повышают риски возникновения происшествий, падения старых деревьев.Владимирцам рекомендуют проявлять предельную осторожность. Водителям советуют внимательно выбирать место для парковки машин.В случае возникновения происшествий, звоните по телефонам экстренных служб:пожарные и спасатели - «01»/«101»полиция - «02»/«102»скорая медицинская помощь -«03»/«103»аварийная газовая служба - «04»/«104»единый номер вызова экстренных оперативных служб - «112».Номер телефона ЕДДС города: - 8(4922) 53-11-48; «05».