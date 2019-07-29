28 хищений транспорта совершили в период с марта по июль

28 хищений транспорта совершили в период с марта по июльПопулярность велосипедов среди жителей Владимирской области растет с каждым годом. Простой в эксплуатации мобильный транспорт с удовольствием используют все от мала до велика. Но, к сожалению, не все владельцы велотранспорта предпринимают меры по сохранности своего имущества.В 2019 году только во Владимире зарегистрировали 30 краж велосипедов. Общая сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей.Так, например, с сообщением о хищении велосипеда в дежурную часть полиции обратился 21-летний юноша. Транспортное средство он оставил на одной из центральных улиц, не пристёгивая противоугонным устройством. Молодой человек показал фотографию велосипеда, сделанную на мобильный телефон. Это фото помогло разыскать транспорт и задержать подозреваемого.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области в очередной раз напоминают простые правила, соблюдение которых поможет снизить вероятность того, что ваш велосипед украдут: