2-я общевойсковая армия, расположенная в Центральном военном округе, получила новейшие машины для наведения понтонных переправ ПП-91. Это важно с точки зрения мобильности, заявил командующий Андрей Колотовкин.

2-я общевойсковая армия, расположенная в Центральном военном округе, получила новейшие машины для наведения понтонных переправ ПП-91. Это важно с точки зрения мобильности, заявил командующий Андрей Колотовкин в интервью газете "Красная звезда".Теперь инженерный полк 2-й армии может всего за час навести плавающий мост длиной до 250 метров. Еще один плюс нового ПП-91 – его перевозят современные, проходимые автомобили КамАЗ-53501. Кроме того, в подразделении появился тяжелый механизированный мост ТММ-3М2 и мобильный инженерный комплекс. Последний поможет быстро восстановить поврежденную бронетехнику и вернуть ее в бой.Также Колотовкин рассказал, что во 2-ю армию должны поступить новейшие переносные зенитные ракетные комплексы "Верба" и противогазы ПМК-4, совместимые с экипировкой "Ратник-2".